Экс-защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин в комментарии «Чемпионату» раскритиковал работу арбитров в четвертом матче серии плей-офф КХЛ между петербургским СКА и московским «Динамо».

«Динамо» забросило шайбу во втором овертайме, победило со счетом 5:4 и повело в серии — 3-1. Ранее в первом овертайме судьи отменили гол нападающего СКА Михаила Воробьева, посчитав, что тот воздействовал на вратаря динамовцев Максима Моторыгина.

Судьи просматривали спорный эпизод шесть минут. Юдин посетовал на то, что арбитры оказались в центре внимания, а их уровень не соответствовал уровню хоккея, показанного двумя командами.

«То ли у них такое понимание хоккея, то ли такое знание правил, то ли все решают какие-то люди „за кадром“. Остается только догадываться… Настоящий беспредел. И это на глазах почти 23 тысяч болельщиков! На мой взгляд, очевидный гол, который судьи должны были засчитать», — сказал Юдин.

Поражение поставило СКА на грань вылета из плей-офф уже в первом круге. Пятый матч серии пройдет 4 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что главный тренер СКА Роман Ротенберг может потерять свой пост, если армейцы не пройдут как минимум в финал конференции.