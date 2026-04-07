Наталья Фатеева заявила об уходе из кино из-за халатности врачей

Звезда фильма «Человек с бульвара Капуцинов», народная артистка РСФСР Наталья Фатеева, заявила, что она больше не появится на публике и не будет сниматься в кино. Причина — врачебная халатность, из-за которой актриса потеряла опору для левой ноги и теперь передвигается на костылях, сообщает StarHit.

91-летняя артистка пережила настоящую драму. По ее словам, инфекцию, которая развилась в бедре, вовремя не убрали, и она «съела мягкую ткань», лишив возможности нормально ходить. Восстановление невозможно.

«Я больше не выйду на сцену, не снимусь в кино. Возраст, хронические болезни, стрессы — все навалилось», — поделилась Фатеева.

Но проблемы со здоровьем — не единственное испытание. Год назад актриса обращалась к Андрею Малахову в эфире его программы: сиделка из Узбекистана, которую она наняла для ухода, оказалась уголовницей. Женщина воровала вещи из дома актрисы, и та была вынуждена публично просить о помощи. После этого случая Фатеева стала еще более замкнутой.

Сейчас состояние артистки остается тяжелым. Поклонники, узнав о ее решении, выражают поддержку и надеются на чудо. Многие пишут, что мечтают увидеть ее хотя бы в эпизодической роли, но сама Фатеева настроена решительно.

