«Она решила хайпануть на моем имени»: Волочкова обвинила Штурм в провокации

Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала. На этот раз ее оппоненткой стала певица Наталья Штурм.

Конфликт между звездами вспыхнул на одном из светских мероприятий, куда обе звезды были приглашены. По словам Волочковой, она вместе со своим директором случайно отодвинула Штурм в сторону, что вызвало негодование последней. Однако сама балерина уверена, что истинная причина конфликта не в этом.

Фото: [ соцсети ]

В интервью Teleprogramma.org Волочкова заявила, что Штурм просто пытается хайпить на ее имени.

«Меня этими дорожками не удивить. Захотелось, упомянув мое имя, сделать для себя какую-то историю. Я не знаю, может, у нее какие-то проблемы», — сказала балерина.

Сама Штурм, комментируя инцидент, сказала, что сначала не хотела выносить сор из избы, но, когда напряжение стало нарастать, решила высказаться открыто. Певица обвинила Волочкову в алкоголизме и неприемлемом публичном поведении.

Более того, Штурм привела в пример трагическую судьбу певца Евгения Осина, который, по ее словам, тоже страдал от зависимости, и это привело к печальным последствиям. Она предупредила балерину, что, если та не остановится, ее может ждать та же участь. Сама Волочкова категорически отвергает обвинения в пристрастии к спиртному и называет их клеветой.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова получила новую травму перед выступлением на сцене.