Наташа Королева дала показания на суде по убийству Игоря Талькова в 1991 году

Наташа Королева выступила в суде по делу об убийстве Игоря Талькова в Санкт-Петербурге. Певица отметила, что ее концерт был прерван выстрелом, который был направлен в музыканта, и мероприятие не было продолжено. Как сообщил SHOT, она не слышала самих выстрелов.

Петроградский районный суд рассматривает уголовное дело против Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве скандально известного певца 90-х.

В октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» произошел конфликт между Шляфманом и неким Игорем Малаховым, участником команды Талькова. Обвиняемый намеревался ранить Малахова, но в итоге застрелил Игоря Талькова, который позже скончался.

Валерий Шляфман на протяжении 30 лет жил в Израиле, скрываясь от правосудия, но три года назад дело об убийстве певца было возобновлено. Его арестовали заочно, и теперь он судим в том же порядке.

Гримерка Наташи Королевой находилась рядом с гримеркой Талькова на этом концерте. Певица упомянула, что многие артисты, приехавшие на мероприятие, были размещены на корабле.

Талькова она увидела за завтраком до концерта, после чего всех повезли в «Юбилейный». Теперь суду предстоит допросить еще как минимум 100 свидетелей, среди которых также есть известные личности, присутствовавшие в тот вечер.

Ранее сообщалось, что в июне экс-представитель Тальковых высказалась о деталях убийства артиста.