Наташа Королева поделилась впечатлениями от шоу Дженнифер Лопес в Эмиратах

Российская артистка отметила высокий уровень артистизма и грациозности Лопес на сцене, однако удивилась небольшому числу музыкантов, участвующих в шоу, и тому, что концерт продлился всего час и десять минут. По мнению Королевой, такого времени недостаточно для подобных феерических выступлений.

Джей Ло выступала в Абу-Даби 20 февраля. Наташа была в это время в Арабских Эмиратах и решила воспользоваться возможностью и побывать на шоу западной звезды. Она отправилась на концерт вместе с подругой.

«Она красотка. Конечно же, она танцовщица. То, как она колбасит с балетом, двигается. Она все-таки танцовщица. Как ни странно, по репертуару очень мало хитов. Надо быть ее большим фанатом, чтобы знать этот репертуар», — отметила Королева.

Стоит отметить, что сейчас Наташа Королева активно развивает свою карьеру в новой роли ведущей шоу «Суперстар!».

Ранее продюсер Андрей Литягин сообщил, что певица Маргарита Суханкина задолжала ему 35 млн рублей.