Продюсер Литягин заявил, что певица Суханкина должна ему 35 млн руб.

Продюсер Андрей Литягин сообщил, что певица Маргарита Суханкина должна ему гонорар за свои выступления. По его оценкам, ее долг составляет от 30 до 35 млн руб. Информацию предоставил портал «Страсти».

Литягин утверждает, что после прекращения сотрудничества с ним Суханкина должна была воздержаться от исполнения его композиций. В противном случае, по его словам, ей следовало бы подписать контракт и выплачивать соответствующие суммы.

Продюсер считает, что их сотрудничество могло бы продолжиться, если бы они смогли прийти к цивилизованному соглашению, согласно которому певица стала бы выплачивать гонорары за свои выступления.

Сейчас Андрей Литягин продолжает судебные разбирательства с певицей. Он намерен закончить конфликт лишь после того, как получит сумму, которую заявляет.

Ранее сообщалось, что ФССП возбудила исполнительное производство в отношении звезды НХЛ Малкина.