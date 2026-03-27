«Скинула несколько лет»: 60-летняя Екатерина Андреева показала фигуру в красном бикини после процедур с водорослями

Телеведущая, чей возраст уже давно перестал быть секретом, продолжает удивлять поклонников своей формой и отношением к себе. На этот раз Екатерина Андреева отправилась на Кольский полуостров, чтобы совместить отдых в арктик-отеле с омолаживающими процедурами, пишет StarHit. Журналистка выложила фотографии и видео, заставили подписчиков забыть о цифрах в паспорте звезды.

Екатерине Андреевой — 60, но те, кто видит ее свежие кадры из арктического отеля, вряд ли дадут ей больше 35. Ведущая программы «Время» на Первом канале никогда не скрывала, что за ее внешностью стоит системная работа: спорт, здоровое питание и регулярный уход. Однако на этот раз она решила добавить к привычному арсеналу «северные процедуры».

На Кольском полуострове Андреева остановилась в отеле премиум-класса с панорамными видами, где главным бьюти-ритуалом стало обертывание морскими водорослями в северной бане.

Сама телеведущая с улыбкой отмечает: процедура не только обновляет организм, но и дарит коже здоровый румянец и тонус. Судя по фото, эффект действительно впечатляет — на одном из снимков она позирует в красном бикини, подчеркивающем подтянутую фигуру.

«В северной бане, да еще с таким закатом, чувствуешь себя необыкновенно классно. Особенно когда сейчас из тебя будут делать морскую царевну. Я буду просто морская царевна, вся в ламинариях, водорослях, талия будет тонкая. Вот что значит север», — рассказала Андреева.

При этом телеведущая остается верна своим принципам в питании. Даже наслаждаясь северным вечером, она воздерживается от десертов — сладкое в ее рационе строго дозировано. Подписчики в восторге: комментарии пестрят восхищенными отзывами о фигуре и смелости ведущей, которая не боится показывать себя без купюр.

