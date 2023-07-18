Навка и Костомаров впервые встретились после его выписки и больницы

Как призналась олимпийская чемпионка в танцах на льду в социальных сетях, она была восхищено силой духа бывшего партнера и преданностью его супруги, не терявшей надежды на его восстановление.

Навка рассказала, что Роман Костомаров приехал накануне к ней вместе с женой, фигуристкой Оксаной Домниной в гости. По ее словам, встреча вышла очень теплая, душевная.

«Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись. Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа», – написала Навка в своем аккаунте в соцсетях.

Спортсменка рассказала, она уверена, что Костомаров еще не раз станцует с ней на люду. И добавила, что с нетерпением ждет совместного проката.

Ранее стало известно, что скончался звезда сериала «Ментовские войны» Александр Орловский. Тело актера, сыгравшего роль майора Глотова, обнаружили только через несколько суток после смерти.