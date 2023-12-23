Навка рассказала, как ее предал Костомаров ради Авербуха

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка пригласила своего бывшего напарника по льду Романа Костомарова участвовать в ее ледовом шоу, но получила отказ.

Как сообщила Навка в беседе с РИА Новости, Костомаров ее обидел, ибо сначала дал понять, что вроде согласен, а потом выбрал программу другого российского фигуриста Ильи Авербуха.

«Когда я решила пойти в продюсирование и создать свое шоу, я сказала Роману, что хочу выступать с ним. Он ответил да, а потом, что не хочет предавать Авербуха», — рассказала Навка.

Фигуристка призналась, что ей было по-человечески обидно из-за решения Костомарова, тем более, что Авербух в то время был ее конкурентом.

Напомним, ранее в Москве в рамках шоу «Вместе и навсегда» Ильи Авербуха олимпийские чемпионы зимней Олимпиады 2006 года в Турине в танцах на льду Роман Костомаров и Татьяна Навка исполнили тот самый победный номер.