«Назвала сумасшедшими»: Малышева жестко пристыдила онкобольных в прямом эфире

Известная телеведущая и врач Елена Малышева стала участницей скандала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, пишет «Лента.ру».

В ходе обсуждения темы вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) она резко раскритиковала двух участников шоу, перенесших онкологические заболевания.

Гостями передачи стали женщина, переболевшая раком шейки матки, и мужчина, перенесший рак гортани. Оба заболевания были спровоцированы ВПЧ.

В рамках беседы Малышева спросила у россиян, сделали ли они профилактическую прививку от ВПЧ своим детям или внукам, на что оба гостя дали отрицательный ответ.

«Я бы легла костьми, нашла бы вакцину и вакцинировала бы детей. В Москву бы приехала, деньги заплатила. Я не понимаю этой позиции, хоть убейте меня», — возмутилась Малышева.

Для наглядности телеврач привела сравнение с ситуацией, где родитель, зная о вероятности падения кирпича на голову ребенка, просто ждет этого момента, вместо того чтобы обеспечить защиту.

Это не первый случай резких высказываний Малышевой в адрес гостей программы — она вызвала общественное недоумение, рассказав анекдот мужчине с подозрением на рак простаты, хотя и заверила его в излечимости этого заболевания.

