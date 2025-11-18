Доктор Мясников раскрыл главный вопрос, который должен задавать каждый врач

Известный врач и телеведущий Александр Мясников обратился с важным заявлением к медицинскому сообществу. В эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» он призвал врачей обязательно задавать мужчинам-пациентам прямой вопрос о состоянии их потенции.

По мнению специалиста, этот простой вопрос способен стать эффективным инструментом для выявления серьезных проблем со здоровьем.

Как объяснил Мясников, такой вопрос особенно важен при работе с пациентами, которые не могут четко сформулировать свои жалобы или описывают неспецифические симптомы.

Врач отметил, что примерно в 40% случаев мужчины испытывают стеснение и умалчивают о наличии сексуальных расстройств, хотя именно эти проблемы часто сигнализируют о системных нарушениях в организме.

«Вот он что-то молчит, все вроде как выманил, не выманил. Вот он уходит, обязательно остановите, спросите: "Как у вас сексуальная функция?" В 40 процентах [случаев] он поворачивается [и говорит]: "Доктор, вот я и хотел сказать, стеснялся"», — рассказал Мясников.

Практика показывает, что после тактичного вопроса о потенции многие пациенты раскрываются и начинают рассказывать о симптомах. Эта информация позволяет врачу получить более полную клиническую картину и поставить точный диагноз, связанный не только с урологическими, но и с кардиологическими, эндокринными или неврологическими заболеваниями.

Ранее доктор Александр Мясников дал рекомендации, как людям старше 60 лет сохранить здоровье и жить дольше.