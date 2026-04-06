Назван арбитр, который рассудит кубковую битву «Спартака» и «Зенита»

Помогать ему будут Андрей Образко и Варанцо Петросян, на ВАР отработают Артур Федоров и Роман Сафьян.

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао выразил надежду, что в матче с «Зенитом» к красно-белым отнесутся уважительно. В предыдущей игре в Санкт-Петербурге (0:2 в 21-м туре РПЛ) к «Спартаку», по мнению испанца, отнеслись неуважительно. В частности, экспертно-судейская комиссия признала ошибку Сергей Карасева, который должен был удалить форварда «Зенита» Александра Соболева за вторую желтую карточку.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 8 апреля на «Газпром Арене».

Ранее нападающий Артем Дзюба призвал судей «не убивать» тольяттинский «Акрон».