Продюсер и автор песен Сидни «Омен» Браун, работавший с Дрейком, Лил Уэйном и Бейонсе, скончался от атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Об этом сообщило издание TMZ.

Смерть признали естественной. При этом тело музыканта обнаружили только спустя полгода — 13 сентября 2025 года в его квартире в Нью-Йорке.

Атеросклероз, который стал причиной смерти 50-летнего продюсера, годами незаметно разрушал его здоровье. В артериях Брауна накапливались бляшки, сужая сосуды и ограничивая кровоток. Это могло спровоцировать сердечные приступы и другие тяжелые осложнения.

Сестра погибшего Николь Айрис Браун в интервью TMZ рассказала, что за день до трагедии брат чувствовал себя хорошо и не жаловался на самочувствие.

Траурные подробности шокировали даже бывалых наблюдателей. Тело Брауна обнаружил родственник только через полгода после смерти. Тревогу забили представители руководства клуба, где работал Браун, когда он не вышел на работу. К тому моменту, как полиция вошла в квартиру, продюсера уже не было в живых много месяцев.

Карьера Сидни Брауна была яркой, хотя и не слишком долгой. Он выступил сопродюсером песни Дрейка Shut It Down из альбома Thank Me Later, продюсировал трек Лил Уэйна I’m Single.

Вершиной его творчества стала работа над композицией Бейонсе Mine с участием Дрейка — в 2013 году он стал соавтором и сопродюсером этого трека.

Коллеги и друзья музыканта выражают соболезнования. Многие отмечают, что Браун был скромным, талантливым человеком, который оставался в тени больших звезд, но внес огромный вклад в хиты, которые слушают миллионы.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.