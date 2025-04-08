Названа точная дата выхода Ефремова из колонии по УДО

В беседе с РИА Новости помощник председателя Алексеевского районного суда Белгородской области Ольга Штень заявила, что УДО актера Михаила Ефремова никто не обжаловал.

Так как в суд не поступало аппеляционных жалоб, то решение об условно-досрочном освобождении заслуженного артиста России сохраняется в силе. Как отметила Ольга Штень, официально УДО вступит в силу 9 апреля. В этот же день письмо направят в колонию.

«В случае если они будут не поданы, девятого числа уже, естественно, постановление вступает в законную силу и будет направлено в исправительное учреждение для исполнения», — сказала Штень.

Напомним, что Михаил Ефремов отбывал срок в белгородской колонии как виновник смертельного ДТП в центре Москвы. Во время наказания он трудился на швейном производстве.

8 апреля в СМИ просочился фейк, что Ефремов якобы планирует фуршет и спектакль в честь освобождения. Однако в УФСИН России по Белгородской области эту информацию опровергли.

Ранее Mash разместил информацию, что здоровье Ефремова ухудшилось после объявления об УДО.