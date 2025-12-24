Названа возможная причина смерти 27-летнего биатлониста из Норвегии

23 декабря 27-летний биатлонист сборной Норвегии Сиверт Гутторм Баккен был найден мертвым в гостиничном номере на севере Италии, куда он приехал на тренировочные сборы.

Полиция проводит расследование, поэтому причины смерти не разглашаются.

Талантливый спортсмен давно испытывал проблемы со здоровьем. В марте 2022 года он впервые победил в личной гонке на этапе Кубка мира, но затем надолго вынужден был прервать профессиональную карьеру. Сообщалось, что послей третьей прививки от коронавируса у Баккена развилось сердечное заболевание. Ухудшение самочувствия («сердце будто сжимали кулаком») сам биатлонист связывал именно с вакцинацией.

Некоторое время Баккен не мог работать на лыжне и тренировался только в тире. Наконец, врачи разрешили ему полноценно тренироваться и участвовать в соревнованиях, биатлонист даже заехал в призы на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

После трагедии о злополучной вакцине вспомнили вновь.

