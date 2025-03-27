Названная Винер преемницей Капранова покинула пост вице-президента ФГР

Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова покинула пост вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР). Об этом она сообщила в соцсетях.

Капранова не конкретизировала, чем будет заниматься в дальнейшем, но пообещала новые увлекательные проекты.

«Впереди нас ждут большие перемены, увлекательные проекты для наших гимнасток и дальнейшее развитие клубной системы в художественной гимнастике», — написала она в соцсети.

Летом прошлого года Ирина Винер заявляла, что видит Капранову своей преемницей на посту президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Однако в октябре такой организации не стало: пять гимнастических федераций объединились в одну — ФГР.

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