Названы футболисты и тренеры, который пропустят 23-й тур РПЛ из-за дисквалификации

Вингер «Спартака» Маркиньос не сможет помочь команде в дерби с «Локомотивом». «Краснодар» отправится в непростую поездку в Грозный без полузащитника Дугласа Аугусто. «Ахмат», в свою очередь, обойдется без хавбека Сергея Пряхина. Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев получил дополнительный отдых после вызова в сборную — он не поедет с командой в Махачкалу. Защитник «Ростова» Умар Сако пропустит матч с «Пари НН». Все эти игроки перебрали желтых карточек.

А вот полузащитник «Акрона» Родриго Эсковаль в матче с «Локомотивом» (1:5) схватил прямую красную карточку, выйдя на замену во втором тайме. Он не сыграет в домашнем матче с ЦСКА.

Кроме того, продолжает отбывать очередную дисквалификацию главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев. Он не сможет руководить командой со скамейки на протяжении еще трех игр.

