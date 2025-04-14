Названы имена актеров сериала «Гарри Поттер» от HBO

Для нового сериала «Гарри Поттер» от HBO утвердили взрослый актерский состав, сообщает издание Hollywood Repoter.

Как сообщает издание, на ключевые роли нового сериала по волшебной вселенной подобрали актеров. Стали известны имена шести из них:

Обладатель премии «Эмми» Джон Литгоу — директор Хогвартса Альбус Дамблдор.

Темнокожий актер Паапа Эссиеду — профессор по зельеваренью Северус Снейп.

Актер Ник Фрост — лесник Хагрида.

Номинант на премию «Оскар» Джанет Мактир — профессор Минерва Макгонагл.

Люк Таллон — профессор защиты от темных искусств Квиринус Квиррел.

Пол Уайтхаус — смотритель Аргус Филч.

Однако обозреватели отмечают, что пока не утвердили юных героев истории. Детский состав еще не до конца сформирован.

Напомним, что HBO собирается адаптировать каждый из семи романов о Гарри Поттере в формат телевизионного сериала. Съемки стартуют летом 2025 года на студии Warner Bros. Премьеру запланировали на 2027 год.

Ранее сообщалось о смерти звезды из сериала «Возвращение в страну Оз» Джин Марш.