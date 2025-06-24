Названы варианты продолжения карьеры для вратаря сборной России Сафонова

Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов может перейти в другой клуб, сообщил журналист Эртем Сенер.

По его данным, интерес к вратарю проявляют «Борнмут» из Английской премьер-лиги (АПЛ) и турецкий «Галатасарай».

Перед минувшим сезоном Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» за €20 млн. При этом основным голкипером парижского клуба остается Джанлуиджи Доннарумма. Сафонов провел 17 матчей в чемпионате и Кубке Франции, а также в Лиге чемпионов. Вместе с ПСЖ он стал победителем всех этих турниров.

Сообщалось, что будущее Сафонова в ПСЖ может оказаться под вопросом в случае перехода в команду украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, который не хочет выступать с россиянином в одном коллективе.

На данный момент «Борнмут» и ПСЖ о трансфере Забарного еще не договорились. Английский клуб хочет получить за защитника более €70 млн, парижане хотят сбить цену до €60 млн.