Илья Забарный, украинский футболист, переходит в футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» за сумму в 60 миллионов евро. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на издание L’Equipe.

В ближайшее время представители «Борнмута» и «Пари Сен-Жермен» должны прийти к соглашению о переходе защитника Ильи Забарного. Условия сделки ещё обсуждаются. Если переговоры завершатся успешно, то Илья Забарный присоединится к команде, где играет вратарь сборной России Матвей Сафонов.

Ранее в средствах массовой информации Франции сообщалось, что для того, чтобы заполучить игрока из Украины, в ПСЖ якобы готовы пожертвовать футболистом из России Сафоновым.

В беседе с корреспондентом Телеграм-канала «Mash на спорте» Сафонов заявил о своем намерении продолжить выступления за «Пари Сен-Жермен».

Это когда написали? Ночью? Я не видел. Не стоить верить СМИ. Вы же сами знаете, что СМИ верить нельзя. Стоит верить той информации, которая официальная и идет от клуба, остальному не стоит верить», — сказал Сафонов.

Матвей Сафонов стал игроком французской команды в рамках летнего трансферного окна 2024 года. В январе 2025 года стало известно, что Забарный отказался от перехода в «ПСЖ», мотивируя это наличием именно Сафонова в составе парижан.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» хочет избавиться от украинского защитника Зинченко.