НБА запретила «Атланте» совместное мероприятие со стриптиз-клубом

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) запретила клубу «Атланта Хоукс» провести совместное мероприятие с известным в городе стриптиз-клубом Magic City. Идея не понравилась многим представителям лиги.

«Атланта» анонсировала вечер еще месяц назад. Сообщалось, что баскетболисты хотят «культовому культурному учреждению с помощью еды — включая знаменитые куриные крылышки в лимонно-перечной глазури из этого клуба».

Однако игрокам и представителям других команд, а также партнерам лиги, идея продвижения стриптиз-клуба не понравилась в принципе. В частности, против нее активно выступил баскетболист «Сан-Антонио Сперз» Люк Корнет.

В итоге, собрав некоторое количество протестов, лига запретила проводить намеченное мероприятие, заявив, что так будет правильнее для всего сообщества НБА.

