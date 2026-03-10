Российский баскетболист «Бруклина» пропустит остаток сезона из-за травмы

У 20-летнего россиянина усилились боли в левой стопе, связанные с подошвенным фасциитом. Демин сможет вернуться к тренировкам только летом. Планируется, что он примет полноценное участие в программе развития.

Российский баскетболист был выбран под восьмым номером на драфте НБА в 2025 году. В своем первом сезоне в НБА Демин сыграл в 52 матчах, в 45 из них выходя в стартовом составе. В среднем за матч разыгрывающий набирал 10,3 очка, делал 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата и 0,3 блок-шота.

«Бруклин» занимает 13-е место в Восточной конференции, одержав 17 побед в 64 матчах.

Ранее капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возможном завершении карьеры.