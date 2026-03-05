«Не делайте со мной так»: олимпийская чемпионка Лью пожаловалась на преследования фанатов

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании американка Алиса Лью пожаловалась на чрезмерное внимание фанатов после победы в Милане.

В своей соцсети спортсменка написала, что в аэропорту ее встречала толпа поклонников, а некоторые, нарушая личное пространство, бежали за ней до самой машины.

«Пожалуйста, не делайте со мной так», — попросила фигуристка.

На Олимпийских играх американка поразила всех своей искренностью, раскованностью и незацикленностью на результате. Лью заявила, что ее не волнует, какое итоговое место она займет — она просто получает удовольствие от своего катания.

Тренер Даниил Глейхенгауз считает, что российским спортсменкам сложно достичь такого уровня раскрепощенности, потому что на них лежит ответственность за результат.