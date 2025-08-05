«Не до жиру»: Губерниев высказался о товарищеском матче Россия — Иордания

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о проведении товарищеского матча между футбольными сборными России и Иордании.

Иорданская футбольная ассоциация официально сообщила, что матч с командой России пройдет 4 сентября на поле соперника. Сборная Иордании завоевала путевку на чемпионат мира 2026 года и начинает подготовку к мундиалю.

«История хорошая, что с нами кто-то еще играет. Я уже много раз об этом говорил. Спасибо тем, кто приезжает. В том или ином виде сборная существует, играет с неплохими соперниками. Тут, как говорится, не до жиру, быть бы живу», — сказал Губерниев.

Комментатор отметил работу Российского футбольного союза (РФС), который поддерживает институт сборных. Также он подчеркнул, что футболисты прибывают в расположение национальной команды «увлеченные, с горящими глазами».

Сборная России по футболу после начала специальной военной операции проводит только товарищеские матчи. В июне российская команда сыграла со сборными Нигерии (1:1) и Белоруссии (4:1).

Ранее в Госдуме предложили запустить программу спортивного кэшбека для болельщиков, которые посещают мероприятия внутри России.