В Госдуме предложили запустить государственную программу кэшбека для спортивных болельщиков

В письме говорится, что такая мера поможет развитию внутреннего туризма и популяризации спорта в стране. Конкретно Хамитов предложил частично компенсировать болельщикам затраты на посещение официальных спортивных мероприятий в других городах.

Депутат рассчитывает на мультипликативный эффект от реализации проекта. По его мнению, предлагаемая мера будет популяризировать спорт, особенно среди таких категорий населения, как студенты и школьники, а также инициирует развитие туристической инфраструктуры в малых и средних городах.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги третьего тура чемпионата России по футболу.