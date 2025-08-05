В Госдуме предложили запустить государственную программу кэшбека для спортивных болельщиков
Депутат Хамитов предложил запустить госпрограмму спортивного кэшбека
Фото: [ФК «Спартак»]
Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов из партии «Новые люди» направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность запуска государственной программы спортивного кэшбека.
В письме говорится, что такая мера поможет развитию внутреннего туризма и популяризации спорта в стране. Конкретно Хамитов предложил частично компенсировать болельщикам затраты на посещение официальных спортивных мероприятий в других городах.
Депутат рассчитывает на мультипликативный эффект от реализации проекта. По его мнению, предлагаемая мера будет популяризировать спорт, особенно среди таких категорий населения, как студенты и школьники, а также инициирует развитие туристической инфраструктуры в малых и средних городах.
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