«Не хотелось сражаться с другом»: боксер Лебедев рассказал, чего ему стоили съемки в известном реалити-шоу

Российский боксер Денис Лебедев рассказал о самом тяжелом моменте, который ему довелось пережить в реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.

По сюжету, 15 знаменитостей там приезжают в джунгли, борются за еду и проходят жесткие испытания.

«Это мой первый опыт участия в реалити-шоу. Я показал себя, как мог. А в принципе, даже и не показывал себя, просто жил, как привык, и общался с людьми так, как общаюсь в обычной жизни. Я бы мог начать играть какую-то роль и вести себя по-другому. Но шоу как раз показывает, что можно, не надевая маски и просто оставаясь человеком, показать довольно неплохой результат», — рассказал спортсмен в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако Лебедев столкнулся с неприятным для себя моментом. Он подружился с актрисой Натальей Медведевой, но ему пришлось состязаться с ней.

«Наталья тоже живет в Подмосковье, рядом с Чеховом, в Серпухове. У нас общие друзья и круг общения, это нас сблизило. И потом, в процессе игры я обратил внимание, что это честный, порядочный человек, умеющий и за себя постоять, и другим, как говорится, нос утереть. Мы подружились с ней. Ну вот, для меня, наверно, самое тяжелое было, когда так сложились обстоятельства, что мы вместе с Натальей пошли на состязание на вылет», — признался собеседник.

Спортсмен пока не может сказать, выиграл он или нет.

«Вы видите, сколько участников осталось и дошло до финала. Смотрите „Новые звезды в Африке“, и сами все узнаете» — заключил Лебедев.

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