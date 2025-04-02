Тодоренко не смогла защитить честь в суде против писательницы

Телеведущая Регина Тодоренко потерпела поражение во Втором кассационном суде, подав иск о защите своей чести, достоинства и деловой репутации против писательницы из Санкт-Петербурга Дарины Мишиной и ряда СМИ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Тодоренко обратилась в суд, поскольку считала, что интервью, данное Мишиной, повредило ее репутации. Писательница ранее создала детскую книгу для телеведущей, но не получила за это оплату, что стало основанием для другого судебного разбирательства.

Согласно официальным судебным материалам, Тодоренко утверждала, что опубликованные о ней сведения являются недостоверными и позорящими ее честь.

Мишина в своих высказываниях назвала себя «литературным рабом» телеведущей и делилась в TikTok информацией о том, что Тодоренко нарушает условия их соглашения.

Телеведущая просила суд признать данные о ней ложно и порочащими, а также запретить их дальнейшее распространение. В материалах дела упоминается, что Тодоренко инициировала лингвистическую экспертизу, результаты которой подтвердили наличие негативной информации о ней. Ответчики согласились с тем, что информация была опубликована на их платформах, но оспорили требования истца.

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