Не наш формат: олимпийская чемпионка Журова заявила о полном табу на OnlyFans для атлетов России
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова категорично высказалась о вероятности появления российских атлетов на платформе OnlyFans, известной контентом для взрослых. По ее мнению, такой сценарий в отечественном спорте исключен.
«В нашей системе управления спортом такого нет. За это не заплатят, а потом спортсмен за это еще и получит», — заявила Журова в комментарии ТАСС, подразумевая возможные санкции со стороны спортивных федераций и руководства.
Экс-спортсменка также привела личный пример, вспомнив критику в свой адрес за давнюю фотосессию в откровенном образе.
«Мне, например, достается до сих пор за съемки… я отвечаю, что мы хотели показать красоту спорта», — добавила она.
