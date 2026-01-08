«Не отходим от детей»: капитан «Спартака» и воспитанники его академии отравились на сборах в Сочи

Пострадали и юные спортсмены, и тренеры, и сам Зобнин, приехавший проинспектировать сборы, и его сын Роберт. Всего в поселке Лоо (Лазаревский район Сочи) находилась группа примерно из 50 человек.

«Вся команда тренеров и администрации Zobnin Team не отходит от детей, делая все возможное, чтобы улучшить их состояние. Сейчас состояние большинства детей положительное. Врачи всю ночь и сегодняшнее утро дежурили на этажах. Мы рядом с детьми и не один из них не останется без внимания», — говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавшим поставлен диагноз «острый гастроэнтерит». В отеле проведены противоэпидемические мероприятия. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы питьевой воды и продуктов питания. По факту происшествия прокуратура возбудила уголовное дело.

В настоящее время жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Роман Зобнин открыл собственную детскую футбольную школу в 2021 году. В конце декабря «Спартак» продлил контракт с 31-летним капитаном команды еще на один год.