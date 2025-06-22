«Не просто имя из учебника истории»: в Химках прошел футбольный турнир в честь Лени Голикова

В Химках в школе Лунево в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений» состоялись соревнования по мини-футболу, приуроченные памяти пионера Лени Голикова, сообщила администрация муниципалитета.

Мероприятие начали с рассказа о подвиге Голикова, чья история — символ мужества и преданности Отчизне в период Великой Отечественной войны. Герой уничтожил 78 вражеских офицеров и солдат. В числе его побед — 14 подрывов мостов и девять автомобилей противника. Юный партизан участвовал в 27 боевых операциях. Он также прославился гибелью немецкого генерала.

«Леня Голиков — это не просто имя из учебника истории. Это символ мужества, отваги и беззаветной любви к Родине. Память о героях должна жить в сердцах каждого из нас, особенно молодого поколения, чтобы мы всегда помнили, какой ценой досталась нам свобода и мир», – прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

После исторического экскурса стартовали соревнования по мини-футболу, по итогу которых победу одержала команда «Белые». Серебряными призерами стали «Синие», а бронзовыми — «Оранжевые».

Депутат Химок Глеб Демченко отметил, что «Успех V единстве поколений» — программа, которая ориентирована на сохранение исторической памяти. По его мнению, у молодого поколения важно воспитывать патриотизм. Депутат Татьяна Кавторева рассказала, что в рамках программы в округе уже прошло 1200 тематических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Химках провели Всероссийскую акцию «Свеча памяти».