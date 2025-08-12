Не стало актрисы из сериала «Великая» и фильма «Батальонъ» Анны Кузнецовой

На 49-м году жизни скончалась петербургская актриса Анна Кузнецова. Печальная новость появилась на сайте kino-teatr.ru. Причина смерти артистки не сообщается.

Кузнецова родилась 18 марта 1977 года. В 2003 году она окончила музыкальный факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Ее творческий путь был разнообразным — она была солисткой Международной оперной антрепризы «Северная Венеция», играла в детском музыкальном театре «Зазеркалье» и «Таком театре».

Широкой публике актриса запомнилась по ролям в таких проектах, как «Батальонъ», «Первый отдел», «Великая», «Ментовские войны» и многих других. Ее работы отличались глубиной и выразительностью, будь то театральная сцена или кинокадр.

