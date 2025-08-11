Умерла создательница культового шоу Blue Peter Бидди Бакстер

На 93 году жизни скончалась Бидди Бакстер — легендарная актриса, продюсер и создательница культовой детской программы Blue Peter. О ее смерти сообщила телерадиокомпания BBC*.

Бакстер вошла в историю как человек, создавший один из самых долгоиграющих телепроектов Великобритании. Blue Peter, над которым она работала с 1962 по 1988 годы, стал образцом детского телевидения, выдержав 2060 выпусков.

Программа не просто развлекала поколения британских детей, но и воспитывала их, сочетая образовательный контент с развлекательным.

Талант Бакстер был многогранен — она проявила себя как телеактриса, звукорежиссер, редактор и писательница. Ее вклад в индустрию был отмечен дюжиной номинаций на премию BAFTA, две из которых превратились в заслуженные награды.

