Источник раскрыл, с чем связана госпитализация 94-летнего актера Краско

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали из-за возрастных изменений здоровья. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В субботу, 2 августа, стало известно, что 94-летнего актера экстренно увезли в реанимацию. Информацию об этом подтвердил директор артиста Вячеслав Смородинов.

«Возрастные изменения, конечно, (сыграли свою роль в госпитализации — ред.) в том числе», — рассказал собеседник агентства.

Известный по фильмам «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель» и «Афганский излом» Краско, который в сентябре отметит 95-летие, в настоящее время отказывается от еды и воды. По данным источника, это осложняет общее состояние артиста. Информации о точном диагнозе актера нет.

За последние годы это уже не первая госпитализация у ветерана отечественного кинематографа. В августе 2021 года Краско оказался в медицинском учреждении с подозрениями на микроинсульт.

Затем, в феврале 2022 года, последовала реабилитация, а в июле того же года — плановое обследование. Летом 2023 года актеру пришлось перенести операцию из-за последствий инсульта.

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