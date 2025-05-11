Экс-глава Центробанка Геращенко умер на 88-м году жизни

Банкир и экономист Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Издание сослалось на информацию, полученную от источника, очень близкого к семье экс-главы Центробанка.

«Виктор Владимирович ушел из жизни», — указал он журналистам.

Геращенко родился в 1937 году. На протяжении ряда лет он возглавлял ведомство, которое выступает финансовым регулятором страны — Госбанк СССР и Центробанк России. Он назначался руководителем этих организаций четыре раза.

Ранее сообщалось, что пианист и народный артист России Юрий Слесарев скончался на 78-м году жизни. Артист не только выступал на многих концертных мировых площадках, но и вел преподавательскую деятельность. Он являлся профессором Московской консерватории.