В возрасте 90 лет скончался легендарный австралийский танцор Ноэль Тови

На 91-м году жизни в Мельбурне скончался выдающийся танцор, актер и первый представитель коренных народов Австралии, добившийся международного признания в балете, Ноэль Тови. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Родившийся в 1934 году в Мельбурне, Тови прошел через трудное детство. В 1950-х годах он покорил сначала австралийские, а затем и лондонские сцены, участвуя в знаковых постановках, включая шекспировского «Генриха VI».

Кинокарьера Тови включала роли в таких фильмах, как «Красавица и чудовище» (1959) и «Парни с горячей картошкой» (1963).

Особое место в наследии танцора занимает 2000 год, когда он поставил в Сиднее новаторскую версию «Сна в летнюю ночь» с актерами из числа коренных народов Австралии, переосмыслив классику через призму культуры родной страны.

За свои более чем семь десятилетий служения искусству Тови был удостоен множества наград, а в 2015 году стал кавалером ордена Австралии — одной из высших государственных наград страны.

