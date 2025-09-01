Не стало известной американской телеведущей Селесты Уилсон

Известная телеведущая и диджей Селеста Уилсон умерла на 43 году жизни, сообщило издание Daily Mail. Причиной смерти стал внезапный сердечный приступ. Печальную новость подтвердил работодатель журналистки, а также ее близкие и коллеги.

Уилсон была яркой фигурой в мире СМИ и медиа. В последнее время она вела воскресное шоу на американском телеканале ABC, где ее работой восхищались коллеги и зрители.

Родилась будущая журналистка в Новом Орлеане, где окончила местный университет. Позже она получила степень магистра журналистики в Аризоне.

Свой профессиональный путь Уилсон начинала в качестве диджея на радио, где проявила свои таланты и завоевала признание аудитории. Со временем она перешла на телевидение, где стала известной ведущей.

