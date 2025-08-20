Не стало известной аргентинской актрисы Андреа Ханны

Скончалась известная аргентинская актриса театра Андреа Ханна. Информация об этом появилась в среду, 19 августа, отраслевого профсоюза Аргентины. Причина смерти, а также обстоятельства и точная дата кончины не уточняются.

Ханна была яркой и многогранной фигурой в мире искусства, прежде всего известной своими глубокими и запоминающимися театральными работами. Она являлась ключевым участником труппы Matemurga de Villa Crespo, вместе с которой побывала практически во всем мире.

Творческая энергия актрисы не ограничивалась сценой — Ханна также курировала выпуск специализированного журнала Funámbulos, где вносила значительный вклад в театральную критику и теорию.

Помимо актерского таланта Ханна обладала ярким литературным даром. Она была автором публикаций, посвященных различным аспектам театрального искусства, а также написала и выпустила полноценную книгу, ставшую ценным вкладом в профессиональную литературу.

Ранее стало известно о смерти выдающегося польского актера Мечислава Банасика.