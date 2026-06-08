Не стало лидера группы «Опасные Соседи» Глеба Малечкина

Ушел из жизни лидер и фронтмен легендарной ленинградской рок-группы «Опасные Соседи» Глеб Малечкин. О его смерти сообщила продюсер Ольга Король-Бородюк на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», пишет RG.RU. Она назвала музыканта «обаятельным и жизнерадостным, всеобщим любимцем». Информация о дате и месте прощания появится позже.

«Опасные Соседи» были основаны в Ленинграде в 1983 году. Коллектив состоял из выпускников «рок-лицея» при студии легендарного звукорежиссера Андрея Тропилло. За время своего существования группа неоднократно меняла стилевую ориентацию и сценический имидж, но в итоге остановилась на жестком, динамичном и позитивном рок-н-ролле.

В 1990-е годы «Опасные Соседи» успешно выступали во Франции, сотрудничали с известными рок-музыкантами и закрепили за собой статус крепкой клубной команды. В дискографии коллектива — пять магнитоальбомов, записанных в период с 1989 по 1992 год, а также два виниловых «гиганта»: «Танцы для бездельников» и «Стрекозы Дум-Дум».

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