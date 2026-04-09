Не стало Майкла Патрика: актер из «Игры престолов» и «Криптона» скончался на 56-м году жизни

Актер Майкл Патрик, известный зрителям по сериалам «Игра престолов», «Криптон» и «Синие огни», скончался 7 апреля. Ему было 55 лет, сообщает The Voice. Смерть наступила в хосписе на территории Северной Ирландии, рассказала его жена Наоми Шиэн.

По словам супруги Патрик, актер мирно ушел из жизни в окружении самых близких людей — родных и друзей.

Майкл был не просто актером, а человеком, который вдохновлял всех, кто с ним общался. За свою карьеру он получил престижную награду The Stage Awards за исполнение роли Ричарда Третьего. Однако широкой публике он запомнился по ролям в культовых телепроектах. Среди них — «Игра престолов», где он сыграл одного из второстепенных персонажей, а также научно-фантастический «Криптон» и полицейская драма «Синие огни».

Борьба с болезнью началась для актера в 2022 году: тогда у него возникли трудности с передвижением. В феврале 2023 года врачи поставили ему страшный диагноз: боковой амиотрофический склероз (БАС). Несмотря на недуг, Майкл продолжал работать.

Актер принципиально отказался от трахеостомии, которая могла бы продлить жизнь, но лишила бы его возможности говорить и нормально дышать без трубки. Патрик предпочел провести оставшееся время дома, а не в больнице.

Свой последний пост в социальных сетях Патрик опубликовал 6 февраля. Тогда он честно сообщил подписчикам, что, по прогнозам врачей, ему осталось жить около года.

