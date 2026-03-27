Не стало мастера сцены: актер Малого театра Петр Складчиков умер на 76-м году жизни после тяжелой болезни

На 76-м году жизни скончался артист Государственного академического Малого театра Петр Складчиков. О том, что известный актер ушел из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью, сообщило The Voice со ссылкой на его сына.

Петр Складчиков, чья творческая биография насчитывала десятки ролей в театре и кино, ушел из жизни 26 марта. Сын покойного Иван в беседе подтвердил: причиной смерти стала тяжелая форма онкологического заболевания.

Последние недели актер провел в хосписе — дома обеспечить необходимый уровень медицинской помощи было невозможно. Несмотря на болезнь, близкие ежедневно навещали его.

Иван Складчиков признался, что видел отца за день до кончины, и тот чувствовал себя нормально. Более того, сын устраивал в хосписе творческие встречи с участием звездных друзей, чтобы поддержать отца и подарить ему радость общения.

Прощание с Петром Складчиковым состоится на родной для него сцене — в Малом театре. Церемония пройдет во вторник, 31 марта. Коллеги и поклонники выражают соболезнования семье, отмечая вклад артиста в отечественную культуру и его преданность театру до последних дней.

