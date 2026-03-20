Скончалась Галина Мшанская, жена Олега Басилашвили и легендарная телеведущая

На 92-м году жизни умерла жена народного артиста РФ Олега Басилашвили, телеведущая Галина Мшанская, сообщили «Известия» со ссылкой на журналистку Веронику Стрижак. Она выразила соболезнования мужу и дочерям покойной, назвав ее неповторимой, строгой и царственной. Вместе с Басилашвили телеведущая прожила больше 60 лет.

Мшанская работала музыкальным редактором на советском телевидении. Позднее стала автором и ведущей программы «Царская ложа», посвященной мировому музыкальному театру.

Телепередачи Мшанской с участием звезд оперы и балета запомнились зрителям уникальной подачей, интонацией и глубокими знаниями ведущей. Стрижак отметила, что даже в преклонном возрасте Галина Евгеньевна сохраняла живой ум и оставалась настоящим мэтром для коллег.

Ранее стало известно о смерти актера Сергея Бережнова, известного по сериалам «Склифосовский» и «Не родись красивой».