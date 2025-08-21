Не стало режиссера золотого фонда румынского телевидения Сандрино Гаврилоая

На 62-м году жизни скончался известный румынский режиссер, журналист и продюсер Сандрино Гаврилоая. Некролог по факту кончины опубликован на портале Oglindadeazi.

Гаврилоая был выпускником литературного факультета Бухарестского университета. Он посвятил румынскому телевидению более 30 лет своей жизни, работая не только режиссером, но и сценаристом, редактором и продюсером. Его главным творческим фокусом стали программы и сериалы о культуре и путешествиях.

Многие проекты Гаврилоая вошли в золотой фонд румынского телевидения. Особой популярностью пользовался его тревел-сериал «Путешествие на Восток», в котором он знакомил зрителей с жизнью, культурой и традициями Сирии, Ливана и Ирака. Другой его знаменитой работой стала программа «Мир и мы», также снискавшая любовь аудитории.

Прощание с режиссером состоялось 19 августа в Бухаресте. Информация о подробностях и причинах его смерти не разглашается.

