Не стало российского актера Николая Калинина

Ушел из жизни актер театра и кино Николай Калинин, сообщила пресс-служба Севастопольского театра им. А. В. Луначарского, где артист служил с 2000 года.

Коллеги и зрители запомнили его как человека, обладавшего особым талантом человечности, нежности и иронии.

Калинин родился в 1946 году. Его творческий путь включал работу в театрах Омска, Норильска и Днепропетровска. За свою карьеру он принял участие в 24 кинопроектах, среди которых такие картины, как «Исаев», «Научи меня жить» и «Русский характер».

Актер был женат на Людмиле Шкуркиной, а его сын Григорий Калинин стал известным артистом, прославившись благодаря роли в сериале «Триггер», «Почка» и «Трудные подростки».

Одной его знаковых работ Калинина стала роль в спектакле «Везунчики», где его персонаж благодарил за каждое мгновение прожитой жизни. Также артист был известен своими творческими вечерами, на которых исполнял душевные авторские песни.

Артист являлся лауреатом Международного конкурса авторских песен им. Клавдии Шульженко.

