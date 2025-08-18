Не стало советской и российской актрисы Ларисы Заовражновой

На 77-м году жизни скончалась советская и российская театральная актриса и педагог Лариса Заовражнова. Печальную новость подтвердила пресс-служба Высшего театрального училища им. Щепкина, где она преподавала более 30 лет.

Заовражнова родилась 11 мая 1947 года. Окончив искусствоведческое отделение исторического факультета Московского государственного университета (МГУ), она посвятила себя театру.

В 1960-1970-х годах играла на сцене Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, где запомнилась зрителям по ролям в спектаклях «Аленький цветочек», «Романьола» и других постановках.

С 1980-х годов Заовражнова начала педагогическую деятельность. Сначала преподавала историю изобразительного искусства в ГИТИСе, а с 1988 года — в Щепкинском училище. С 2010 года она вела авторский курс «Проблемы театрального пространства от античности до наших дней» для магистрантов.

