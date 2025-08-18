Ушел из жизни известный польский органист Иоахим Грубих

На 91-м году жизни скончался выдающийся польский органист, педагог и музыкальный деятель Иоахим Грубих. Печальную новость подтвердила запись в его профиле на платформе Discogs, где собрана дискография артиста.

Грубих родился в 1935 году и получил профессиональное образование в краковской Высшей государственной музыкальной школе, которую окончил в 1961 году. Его карьера началась с яркого дебюта на Международном органном фестивале в Гданьске в 1960 году, после чего музыкант стал постоянным участником престижных концертных программ в Польше и за рубежом.

За десятилетия творческой деятельности Грубих записал более 25 альбомов, став одним из самых уважаемых интерпретаторов органной музыки в Европе. Он также активно занимался педагогической работой — преподавал в музыкальных академиях Кракова и Варшавы, а в 1990-х годах работал приглашенным профессором в Сеуле.

Музыкант регулярно входил в состав жюри международных конкурсов, воспитал несколько поколений талантливых органистов и до последних лет сохранял активную концертную деятельность.

