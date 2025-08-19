Не стало выдающегося чехословацкого музыканта Павола Кршки

Известный словацкий композитор и музыкант Павол Кршка ушел из жизни в возрасте 76 лет. О печальной новости порталу TASR сообщил его племянник Якуб. Причины смерти не уточняются.

Павол Кршка родился в 1948 году и с ранних лет посвятил себя музыке. С 1964 по 1970 год он изучал фортепиано в консерватории, а затем окончил Братиславскую академию исполнительских искусств по классу композиции.

Творческое наследие Кршки включает духовную музыку, вокальные и инструментальные произведения, которые получили признание как в Словакии, так и за ее пределами.

Кршка был удостоен многочисленных национальных наград за вклад в культуру и искусство. Его произведения отличались глубиной и духовностью, отражая богатые традиции словацкой музыкальной школы.

Прощание с композитором состоялось 15 августа. Точное место и обстоятельства церемонии не разглашаются.

