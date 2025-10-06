Не стало звезды «Короны» и «Американского оборотня» Джона Вудвайна

На 97-м году жизни скончался выдающийся английский актер Джон Вудвайн, чья карьера в кино и театре продолжалась более семи десятилетий. О печальной новости сообщила газета Metro.

Творческий путь актера начался еще в 1950-х годах и включал работу в театре, где он играл в шекспировских постановках, в том числе в «Гамлете». На телевидении Вудвайн появлялся в таких известных проектах, как «Доктор Кто» и «Чисто английское убийство».

Вудвайн запомнился зрителям по ролям в культовых кинокартинах, включая знаменитый фильм ужасов «Американский оборотень в Лондоне» и популярный сериал «Корона» от Netflix. Также актер озвучивал персонажа в анимационной ленте «Тачки Z», где подарил голос инспектору-детективу Уитти.

Личная жизнь Вудвайна также была связана с миром искусства — его супругой была актриса Линн Фарли, известная по роли в сериале «Шерлок». Пара состояла в браке до последних дней жизни Вудвайна, разделяя любовь к театру и кинематографу.

