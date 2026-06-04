«Она находилась в депрессии после ухода мужа»: на 57-м году жизни умерла режиссер Маржан Сатрапи

На 57-м году жизни умерла известная иранская художница, писательница и кинорежиссер Маржан Сатрапи. О ее смерти сообщили родственники, пишет The Voice. В последнее время она тяжело переживала уход из жизни своего супруга, немецкого музыканта Маттиаса Рипы, который умер 8 апреля 2025 года. Сатрапи находилась в глубокой депрессии.

Сатрапи родилась 22 ноября 1969 года в иранском городе Решт. Она училась во французском лицее в Тегеране, а затем переехала сначала в Вену, а потом в Париж. В 2000 году она опубликовала автобиографический комикс «Персеполис», который позже экранизировала.

Одноименный анимационный фильм, вышедший в 2007 году, получил несколько престижных наград, включая приз жюри Каннского кинофестиваля.

Позже Сатрапи сняла такие картины, как «Цыпленок с черносливом», «Опасный элемент», «Голоса», «Париж-мариж» и другие. Она также пробовала себя в качестве актрисы и была членом жюри Каннского кинофестиваля в 2008 году.

В 2024 году Маржан Сатрапи была удостоена звания Кавалера ордена Почетного легиона, однако отказалась от награды. Причиной стало лицемерие французских властей в отношениях с Ираном. По ее словам, визовая политика Франции не позволяет иранским диссидентам покидать страну и переезжать во Францию.

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