Не только Тарантино: звезды, которые добились успеха даже без профильного образования

Многие известные артисты потратили годы на то, чтобы обучиться актерскому мастерству, вокалу или танцам. Их успех — это результат целенаправленного усердного труда. Однако есть и те, кто начинал издалека и соответствующего творческого образования не получал.

Квентин Тарантино

Известный американский режиссер Квентин Тарантино не имеет профессионального образования. Но работая в видеопрокате он всегда интересовался кино и даже проходил кастинги в Голливуде. Недолгое время он посещал актерские курсы, но позже стал писать сценарии по совету продюсера Лоуренса Бендера.

Фото: [ ©Владимир Астапкович/РИА Новости ]

Несколько лет он практиковался, предлагал киностудиям свои работы, но получал отказы. Все изменилось, когда Тарантино написал сценарий к фильму «Бешеные псы» и заинтересовал популярного актера Харви Кейтеля.

Кристиан Бейл

Знаменитый британский актер Кристиан Бейл с детства хотел сниматься в кино и очень скоро начал карьеру. Уже в десятилетнем возрасте он сыграл цесаревича Алексея в мини-сериале «Анастасия: загадка Анны». После он играл еще в нескольких фильмах и всегда получал хвалебные отзывы.

Фото: [ ©Екатерина Чеснокова/РИА Новости ]

В будущем Бейл признался, что долгое время не считал профессию актера привлекательной и поэтому не учился актерскому мастерству. Однако он продолжал работать по просьбам окружающих и добился больших успехов.

Рианна

Популярная барбадосская певица никогда не училась вокалу профессионально. В детстве она работала продавщицей одежды в палатке, а в школе увлеклась пением вместе с одноклассницами. Позже девушка бросила среднюю школу, чтобы полностью посвятить себя карьере певицы.

Фото: [ ©Асатур Есаянц/РИА Новости ]

Путь Рианны как профессиональной исполнительницы начался, когда ее заметил американский продюсер Эван Роджерс. Она начала делать записи в студии и спустя несколько лет записала дебютный альбом при поддержке рэпера Jay-Z.

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