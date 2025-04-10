«Не вижу повода так реагировать»: Мамиашвили высказался об инциденте на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по вольной борьбе в Братиславе Мамиашвили проводил награждение призеров в весовой категории до 74 кг. Золотую медаль выиграл Чермен Валиев, российский борец, с 2024 года выступающий за Албанию. В финале он победил олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова. Мамиашвили резко надел медаль на шею Валиева, после чего спортсмен отмахнулся. Сообщалось, что глава ФСБР назвал Валиева предателем и матерно выругался.

«Я поздравил Валиева с победой. Его реакция? Не вижу повода так реагировать. Я назвал Валиева предателем? Он же все сам знает. Я лишь сказал, что путь, который он выбрал, не совсем правильный и не соответствует тому, как надо жить, как мне кажется. А так Валиев все сам знает. Я убежден, что ничего оскорбительного в его адрес с моей стороны не было», — заявил Мамиашвили.

На турнире в Братиславе выступало немало российских борцов, представляющих другие европейские сборные. Это не помешало сборной России завоевать пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.

Бывший главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев назвал поведение Мамиашвили лицемерным, так как он сам способствовал переходу борцов в другие сборные, получая от этого выгоду.